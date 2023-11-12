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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي.. تعرف على الأسباب المختلفة لـ الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

يحتفي العالم في الـ 12 من نوفمبر باليوم العالمي للالتهاب الرئوي، ويمكن للفيروسات والبكتيريا والفطريات أن تسبب هذا الالتهاب، والأسباب الشائعة للالتهاب الرئوي الفيروسي هي:

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فيروسات الانفلونزا
الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)
SARS-CoV-2 (الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19)
الأسباب الشائعة للالتهاب الرئوي الجرثومي هي  المكورات العقدية الرئوية (المكورات الرئوية)، وخاصة عند الأطفال، المفطورة الرئوية .

تختلف البكتيريا والفيروسات التي تسبب الالتهاب الرئوي بشكل شائع في المجتمع عن تلك الموجودة في أماكن الرعاية الصحية، ومع ذلك، لا يتمكن الأطباء دائمًا من معرفة الجرثومة التي تسببت في إصابة شخص ما بالالتهاب الرئوي.

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع  هو عندما يصاب شخص ما بالالتهاب الرئوي في المجتمع (وليس في المستشفى).

الالتهاب الرئوي المرتبط بالرعاية الصحية هو عندما يصاب شخص ما بالالتهاب الرئوي أثناء أو بعد الإقامة في بيئة الرعاية الصحية، تشمل أماكن الرعاية الصحية المستشفيات، ومرافق الرعاية الطويلة الأجل، ومراكز غسيل الكلى.

يحدث الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي عندما يصاب شخص ما بالتهاب رئوي بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وهو جهاز يدعم التنفس.

الإلتهاب الرئوي فيروسات الانفلونزا الفيروس المخلوي التنفسي الأسباب الشائعة للالتهاب الرئوي الجرثومي

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