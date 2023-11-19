نشرة المرأة والصحة..فانلة كات.. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد..في يومهم العالمي.. أكلات مهمة للرجل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يحتفي العالم اليوم في ال 19 من نوفمبر باليوم العالمي للرجال، ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون والكربوهيدرات البسيطة وغني بالبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة مفيد لكلا الجنسين، ومع ذلك، فإن الأطعمة التالية مفيدة بشكل خاص لصحة الرجال.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري تحذيرا على صفحتها بالفيسبوك من عادة تفعلها ربات المنزل بعلبة الجبنة

أثار الفنان عمرو دياب جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد ظهوره بتيشيرت يشبه الفانلة الداخلية.



وقد ظهر الفنان الكبير عمرو دياب أمس خلال حفل غنائي في دبي في كوكاكولا أرينا.