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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..فانلة كات.. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد..في يومهم العالمي.. أكلات مهمة للرجل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

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لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

في يومهم العالمي.. أكلات مهمة للرجل

يحتفي العالم اليوم في ال 19 من نوفمبر باليوم العالمي للرجال، ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون والكربوهيدرات البسيطة وغني بالبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة مفيد لكلا الجنسين، ومع ذلك، فإن الأطعمة التالية مفيدة بشكل خاص لصحة الرجال.

تحذير من ترك الملعقة داخل علبة الجبن لهذا السبب

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري تحذيرا على صفحتها بالفيسبوك من عادة تفعلها ربات المنزل بعلبة الجبنة

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

أثار الفنان عمرو دياب جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد ظهوره بتيشيرت يشبه الفانلة الداخلية.


 وقد ظهر الفنان الكبير عمرو دياب أمس  خلال حفل غنائي في دبي في كوكاكولا أرينا. 

 

للرجل الملعقة داخل علبة الجبن اليوم العالمي للرجال عمرو دياب فانلة كات

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