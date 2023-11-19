فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

أثار الفنان عمرو دياب جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد ظهوره بتيشيرت يشبه الفانلة الداخلية.



وقد ظهر الفنان الكبير عمرو دياب أمس خلال حفل غنائي في دبي في كوكاكولا أرينا.

وظهر عمرو دياب، خلال الحفل بإطلالة شبابية كعادته مرتديا "فانلة كات" سوداء اللون.

وكان أعلن عمرو دياب عن تخصيص جزء من عائد حفله في دبي إلى جمعية الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لأهالي غزة.

وكتب عمرو دياب عبر حسابه على Instagram: "في إطار حملة تراحم من أجل غزة سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم".

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد من أغانيه التي يعشقها جمهوره ومنها "وياه وكان طيب وشكرا من هنا لبكرة وده لو اتساب وأنت الحظ ويوم تلات وتملي معاك وهتدلع ويتعلمو".