تحذير من ترك الملعقة داخل علبة الجبن لهذا السبب

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري تحذيرا على صفحتها بالفيسبوك من عادة تفعلها ربات المنزل بعلبة الجبنة.

وقالت سماح في منشورها “لاتتركوا المعلقة داخل علبة الجبنة فتكون عرضة طول الوقت لاحتمالية حدوث تعفن أو فساد لمحتويات الجبن”.



وقالت: اولا تظل العلبة مفتوحة حتي لو بالتلاجة بيحصل أن جزء كبير من الشرش او اللاكتيك يجف وبذلك يجف سطح الجبنة مع التعرض لسقوط بعض ذرات الماء من جوة التلاجة مع قفل وفتح الباب لمرات كتيرة جدا طول اليوم ودخول تيارات هوائية ساخنة ولو لثواني.

ويمكن يحدث عفن ولأن وجود الحمض دا بيثبت نمو و تكاثر العديد من الميكروبات وبيحافظ على قوامها الطري لفترة طويلة.



وأضافت:كما ان العناصر المصنوع منها المعلقة سواء ستانليس أو الالمونيوم والالمونيوم بالذات له تأثير سلبي علي الجهاز العصبي والزهايمر أو غيرها من المعالق المصنعة من معادن مختلفة حيث تأثر على طعم ورائحة الجبن نتيجة حدوث بعض التفاعلات بينها وبين محتويات الجبن مثل الكالسيوم والكازيين لو جبن من لبن كامل الدسم

انما يفضل قفل العلبة جيدا جدا واستخدام ملعقة نظيفة كل مرة .

