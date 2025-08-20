فقدت دعم أبرز حلفائها.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم الحكومة و يؤكد "فشل ذريع"

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن أغلبية تبلغ 58 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين ، بحس "سكاي نيوز عربية".





و هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الأربعاء، الحكومة مؤكدا أنها فقدت دعم أبرز حلفائها في أعقاب الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد، في وقت لا يزال فيه عدد من الرهائن محتجزين في قطاع غزة، واصفا ذلك بـ"الفشل الذريع".







وخلال هذه فترة شهدت إعلان 3 دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع انتشار الجوع في غزة.