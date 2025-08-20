احتجاجات في إسرائيل على قرار تجنيد 60 ألفا من الاحتياط للسيطرة على غزة

أفادت "العربية" بوجود احتجاجات في إسرائيل على قرار تجنيد 60 ألفا من الاحتياط.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أقر خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لتنفيذ العملية.

وأقرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في مطلع أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة، وتوسيع العمليات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.

كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الأربعاء، عزم الدولة العبرية تجنيد 60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال لابيد إن القرار الذي أصدره وزير الدفاع يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، بتجنيد 60 ألف جندي احتياطي لتحقيق "وهم احتلال غزة".

وأضاف : "أسوأ حكومة في تاريخ البلاد لا تزال تُفرّق بين الدماء. بيدٍ تُشجّع على التهرّب، وبالأخرى تُضاعف العبء. لن ننتصر في الحرب معهم".