أخبار العالم

حريق على متن سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل أوكيناوا اليابانية
القسم الخارجي

شهدت مياه سواحل محافظة أوكيناوا اندلاع حريق على متن السفينة الحربية الأميركية USS New Orleans (فئة San Antonio)، وقد تحركت طواقم إطفاء أمريكية ويابانية فورًا لاحتواء الحريق، من دون تسجيل إصابات حتى الآن.

تفاصيل الحادث

اندلع الحريق مساء اليوم (20 أغسطس 2025) على متن السفينة، حيث أكدت البحرية الأمريكية عبر بيان رسمي أن الطاقم يستجيب لحريق على متن USS New Orleans … في مُحيط أوكيناوا، اليابان. سنقدم مزيدًا من التفاصيل حال توافرها”
 

وسجلت وسائل الإعلام اليابانية ووكالات الأخبار أن خفر السواحل الياباني تلقى بلاغاً في حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، وبدأت طواقم الإطفاء الأمريكية أيضا بالتعامل مع الحادث.

ظهرت مشاهد بثّتها NHK تُظهر سفينتين جرّارَتين بحريتين ترفضان مياهاً على مقدمة السفينة المحترقة، في حين انضمت أيضًا سفن من قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى عملية إطفاء النيران.

ولم تُبلَّغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو تسرّب زيوت بحرية ناجم عن الحادث 

حجم الحريق وتقديرات الضرر

بحسب ذلك المتحدث باسم خفر السواحل الياباني، وقع الحريق في مقدمة السفينة التي يبلغ طولها نحو 210 مترًا (684 قدمًا)، ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد مصدر الحريق وما إذا كان قد بدأ من داخل الهيكل أم خارجه، حسب موقع “يو كيه ديفينس”.

أهمية السفينة ودورها الإستراتيجي

تُعد USS New Orleans إحدى سفن فئة San Antonio، وهي حاملة جنود برمائية متقدمة، تُستخدم لنقل المارينز ومعداتهم، إلى جانب تمكين العمليات البرمائية عبر طائرات وهياكل برّاقة مثل MV-22 Osprey وLCAC، وفقا لصحيفة انيديا تايمز.

ومنذ عام 2019، تتخذ هذه السفينة من اليابان ميناءً لها ضمن القوة البحرية الأمريكية السابعة، وتؤدي دورًا محوريًا في توسيع قدرات الاستجابة السريعة في المحيط الهادئ الغربي 

كارثة 2020

يُعيد الحادث للأذهان كارثة عام 2020 على متن السفينة USS Bonhomme Richard التي شهدت حريقاً ضخماً أدى إلى إصابات وخسائر باهظة استغرقت جهود الإطفاء فيها أيامًا عدة، فُصلّحت ثم استُبعدت في نهاية المطاف، بيزنس انسايدر.  

ولم يُكشف بعد عما إذا كانت العمليات البحرية أو التدريبات العسكرية المقبلة ستتأثر، كما ينتظر الجميع نتائج التحقيق لتوضيح أسباب اندلاع الحريق وأساليب تجنبه في المستقبل.

أوكيناوا متن السفينة الحربية اليابان قوات الدفاع الذاتي اليابانية

