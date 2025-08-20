قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو السولية يفتتح التهديف لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي
أختي.. شريف الدسوقي يرد على اتهامات ضد بدرية طلبة بتسببها في بتر قدمه
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو
دي يونج يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني
المستشار القانوني للزمالك: لا توجد أية مخالفات.. وبيان الإسكان كان بشأن تأخير التنفيذ فقط
التعاون الإقليمي والشراكة الاستراتيجية محور مكالمة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
مايكروسوفت تحت الضغط.. احتجاجات داخلية بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة
المؤتمر: مشاركة مصر في قمة تيكاد تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي وقف حرب غزة وتطورات النووي الإيراني
احتجاجات في إسرائيل على قرار تجنيد 60 ألفا من الاحتياط للسيطرة على غزة
عامل غنوة ليك مخصوص.. مصطفى قمر يُهنئ عمرو دياب بنجاح ألبومه
التعاون الإقليمي والشراكة الاستراتيجية محور مكالمة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب محمد عبد المنعم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو ٢٠٢٥. 

وقد تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، استنادًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث ثمّن رئيس وزراء اليونان هذه الجهود، مؤكدًا دعمه لها، فيما شدد السيد الرئيس ورئيس وزراء اليونان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، تم التشديد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة يكمن في منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تناول الاتصال كذلك عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها التعاون في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، وتعيين الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي ختام الاتصال، أكد السيد الرئيس التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما في ذلك دير سانت كاترين، لما يمثله من قيمة تاريخية وروحية، وهو ما نال تقدير السيد رئيس وزراء اليونان.

