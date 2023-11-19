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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الصليب الأحمر: الوضع الصحي في غزة وصل لمرحلة لا يمكن الرجوع منها

صدى البلد

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا، إن الوضع الصحي في غزة وصل لمرحلة "لا يمكن الرجوع منها".

وأضاف مهنا - في لقاء عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "أون" اليوم، أن كميات الوقود التي دخلت إلى غزة تكفي في حالة توقف الحرب والقصف، مبينا في الوقت نفسه أن هناك احتياجا غير متناهي للوقود والمساعدات الإنسانية.

وحول آخر تطورات أوضاع مجمع الشفاء الطبي، قال إن" بعض المرضى والأطباء مازالوا في مستشفى الشفاء لا يستطيعون الخروج، وهناك الآلاف خرجوا من مجمع الشفاء الطبي في غزة".

وبخصوص نقل الأطفال الخدج من مجمع الشفاء للمستشفيات المصرية، قال: "إن نقل الأطفال الخدج إلى مصر يتطلب تأمين الطرق داخل القطاع، واتفاق الأطراف المختلفة على هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الأطفال الخدج هم أكثر الفئات ضعفا الآن في مجمع الشفاء الطبي، وأنه من غير المقبول أن يصل الوضع في تفاقمه لأسابيع دون إيصال هؤلاء الأطفال للرعاية الصحية المطلوبة وإلى بر الأمان.

ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقف على أهبة الاستعداد للقيام بدورها الإنساني المعهود تاريخيا في تاريخ هذا النزاع منذ عام 1967 كوسيط إنساني محايد بين الأطراف المتنازعة لكنه أيضا لابد من توفير الضمانات والتدابير الأمنية الحقيقية على الأرض لضمان سلامة فريقنا ومن ثم سلامة المنقولين.

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