الحرازين: مصر شريكة في القضية الفلسطينية وليست وسيطا كالدول الأخرى

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مجلس الأمن الدولي دخل في حالة شلل بعد فشله في 3 قرارات أو 3 مشاريع تم تقديمها، وتم اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضف “الحرازين”، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن هناك 86 قرارا صدرت من مجلس الأمن متعلق بالقضية الفلسطينية لم ينفذ منها قرار واحد، بالإضافة إلى وجود أكثر من 765 قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ولم ينفذ منها أي قرار، لأن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي.

ولفت “الحرازين”، إلى إسرائيل قبل استهدافها للشعب الفلسطيني استهدفت منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي والروابط الدولية، لأن حالة التعدي لكل القوانين الدولية تمثل حالة من الانتهاكات الكبيرة.

ونوه،بأن الولايات المتحدة تحاول أن تكون غطاء قانونيا لكل ما تقوم به وترتكبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم بشكل متتالي، موضحا أنه تم ارتكاب 1300 مجزرة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، كما أن عدد الجرحى والمصابين والشهداء فاق الـ 50 ألف ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى ضرب 26 مستشفى من أصل 35 مستشفى.

وأشار، إلى أن المواطنين لا زالوا صامدين ومتواجدين ويتمسكون بالبقاء على أرضهم ولن يكرروا نكبة عام 1948 ويعطون درسا في المقاومة للاحتلال، موضحا أن المقاومة حق مشروع لكل الفلسطينيين، ولن يستطيع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق نصرهم الزائف.

مصر شريكة في القضية الفلسطينية

وعقب، “لن نقبل بوجود احتلال آخر أو وجود قوة أممية، وكان لمصر موقفا حازما من القضية الفلسطينية، وكل السيناريوهات المطروحة بعيدا عن السلطة الوطنية مرفوضة ونتمسك بالرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية، ونريد أن تكون مصر وبعض الدول العربية هي الضامن”، مؤكدا أن مصر شريكة في القضية الفلسطينية وليست كبقية الدول الأخرى وسيط.