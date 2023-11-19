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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية وتتحرك لوقف الحرب على غزة

علم مصر و فلسطين
علم مصر و فلسطين

 أكدت صحيفة (الأهرام) أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وأنها تتحرك في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على عدة مستويات؛ لوقف الحرب ومنع إراقة المزيد من الدماء، وتوفير المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين.

وعددت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (مصر ودعم مستدام للفلسطينيين) - مستويات التحرك المصري.. فعلى الصعيد السياسي، تحاول مصر عبر مشاركتها أمام المحافل الإقليمية والدولية، توضيح رؤيتها وتوصيل رسالتها لدول العالم، والتي كان آخرها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي - التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عنه - في قمة صوت الجنوب العالمي المنعقدة بالهند مؤخرا، والتي يتمثل أول محاورها في المطالبة بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإنهاء كل صور القتال؛ بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية فى غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

أما على المسار الإنساني، ذكرت الصحيفة أن مصر تبذل جهودا مضنية لإغاثة الشعب الفلسطيني؛ حيث فتحت مجالها الجوي والبحري والبري لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ونجحت مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية في إدخال شاحنات الوقود مؤخرا وزيادة عدد الشاحنات، كما أعطى أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي، بناء على توجيه من الرئيس السيسي، إشارة البدء، لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين من صندوق تحيا مصر.

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