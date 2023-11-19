محمد شريف يتألق في أحدث ظهور من مران منتخب مصر.. شاهد

شارك محمد شريف نجم منتخب مصر صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر شريف في الصورة من مرانه اليومي لتدريبات منتخب مصر.

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، والمعار من النادي الأهلي حول العودة إلى القلعة الحمراء مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :"النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، خاصًة في ظل تواضع مستوى الفرنسي أنتوني موديست، وعدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بصلاح محسن، وفي حال فشل التعاقد مع مهاجم أجنبي سيكون هناك بدائل محلية مثل أحمد أمين أوفا مهاجم انبي ومروان حمدي مهاجم المصري.

وأضاف: " تم طرح إسم محمد شريف مهاجم الأهلي المعار للخليج السعودي من أجل عودته للفريق في يناير المقبل، لكن كانت المفاجأة أن اللاعب رفض العودة للقلعة الحمراء بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه في الدوري السعودي".