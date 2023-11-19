كيف يمكن للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية؟.. تفاصيل

كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، عن معلومات هامة المصريين بالخارج، قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مغلقا "أنه وفقا لدستور 2014، فإن القانون يعطي الحق للمصريين في الخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد القرماني، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني"، أن مواعيد اللجان خارج مصر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، مؤكدًا أن إجراءات الاقتراع داخل اللجان للمصريين بالخارج يتم من خلال استعلام الناخب عن مكان اللجنة ومعرفة الرقام الخاص بالنخب في المشفوف الانتخابية ويتم التصويت.

بطاقة الرقم القومي

وتابع أستاذ القانون، أنه في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي من الممكن أن يتم التصويت بجواز السفر ولكن أن يكون به بطاقة الرقم القومي، ولو انت بطاقة الرقم القومي موجودة لا بد أن تكون سارية.