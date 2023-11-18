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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم نواجه أي معوقات.. عبد السند يمامة: المنافسة في الانتخابات الرئاسية عادلة

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه لا توجد أي عراقيل أو معوقات تواجهه خلال خوضه سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

 

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وقال يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة تقدم لنا تسهيلات من أجل تنظيم مؤتمرات الدعايا الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية".

 

 وأضاف عبد السند يمامة:" لم نرصد أي شكوى خلال تنظيم المؤتمرات الانتخابية وأسجل شكري للنظام الحالي في الدولة على هذه التسهيلات ".

 

 وتابع يمامة:"  المنافسة في الانتخابات الرئاسية عادلة ويتوافر بها مناخ إيجابي".

وأكمل عبد السند يمامة:" الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي عملها على أكمل وجه ونشكرها على ذلك ".

 

ولفت عبد السند يمامة:" أتفق مع النظام الرئاسي وعندما يعتلي أي مرشح منصب الرئاسة يجب أن  يقطع علاقته بأي حزب ينتمي له وهذا ما سأفعله إذا توليت رئاسة الجمهورية وسأترك حزب الوفد،ويجب أن يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع".

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