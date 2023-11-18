عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمامة: الدولة لم تكلفني بخوض الانتخابات .. وحملتي على حسابي

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن الدولة لم تكلفه بخوض الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا:" الدولة لم تعطيني شيء".

 

عبد السند يمامة: يجب إعادة النظر في مدة رئاسة الجمهورية بالدستور

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا رئيس حزب الوفد وميصحش أقبل أي حاجة من الدولة".

 

 وأضاف "  أتحمل نفقات الدعاية الانتخابية الخاصة بي  ولا أحصل على أي شيء من حزب الوفد".

 

 وتابع عبد السند يمامة:"  أنفق من جيبي على الحملة الانتخابية داخل وخارج مصر وتم تنظيم مؤتمرات في مختلف المحافظات بواسطة أعضاء حزب الوفد ".

 

 واكمل عبد السند يمامة:"  من المفترض أن يقل عدد الأحزاب السياسية في مصر لأقل من 10 أحزاب فقط بدلا من أكثر من 100 حزب سياسي ".

يمامة عبد السند يمامة الانتخابات الانتخابات الرئاسية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

ترشيحاتنا

مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تطورات بشأن مفاوضات الأسرى مع حماس

عندي أسئلة للحكومة متزعلش حد .. رسالة من لميس الحديدي على الهواء

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب المجازر الوحشية ضد الأطفال والمدنيين بقطاع غزة

مواقع ومجمعات عسكرية.. جيش الاحتلال يدمر أهدافًا لحزب الله داخل لبنان

بايدن: الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به ومستقبلاً خالياً من حماس

جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ