يمامة: الدولة لم تكلفني بخوض الانتخابات .. وحملتي على حسابي

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن الدولة لم تكلفه بخوض الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا:" الدولة لم تعطيني شيء".

وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا رئيس حزب الوفد وميصحش أقبل أي حاجة من الدولة".

وأضاف " أتحمل نفقات الدعاية الانتخابية الخاصة بي ولا أحصل على أي شيء من حزب الوفد".

وتابع عبد السند يمامة:" أنفق من جيبي على الحملة الانتخابية داخل وخارج مصر وتم تنظيم مؤتمرات في مختلف المحافظات بواسطة أعضاء حزب الوفد ".

واكمل عبد السند يمامة:" من المفترض أن يقل عدد الأحزاب السياسية في مصر لأقل من 10 أحزاب فقط بدلا من أكثر من 100 حزب سياسي ".