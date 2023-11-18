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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن مصر بحاجة إلى تعديلات على الدستور الحالي خاصة في اختصاصات رئيس الجمهورية.

 

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وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ونحتاج إلى توازن بين السلطات في مصر".

 

 وأضاف عبد السند يمامة:" التعديلات التي تم إجرائها في 2019 تحتاج إلى تعديل  خاصة في النصوص الدستورية الدستورية التي جعلت من اختصاص رئيس الجمهورية اعتماد واختيار رؤساء الهيئات القضائية ".

 

 وتابع عبد السند يمامة:" يجب أن يتم منح اختصاصات تشريعية لمجلس الشيوخ المصري بالتكامل مع مجلس النواب ".

 

وأكمل عبد السند يمامة:"  يجب تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية  ومن الوارد أعين أكثر من نائب لي حال فوزي برئاسة مصر ".

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