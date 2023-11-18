عبد السند يمامة: خوض السباق الانتخابي الرئاسي واجب وطني

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه صاحب مبادرة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تواصلت مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد كي أعرض فكرة وضورة تواجد ممثل لحزب الوفد في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف:" طرحت فكرة وضورة الترشح في الانتخابات الرئاسية وكان هناك إجماع من الهيئة العليا لحزب الوفد بخوض الانتخابات الرئاسية وتم ترشيحي لخوض السباق الانتخابي".

وتابع:" خوض السباق الانتخابي الرئاسي واجب وطني والدولة في مرحلة تقتضي هذه المشاركة الانتخابية".

واكمل عبد السند يمامة:" مصر في حاجة إلى تعديلات دستورية بالضرورة ونحتاج إلى إعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية لان رئيس الجمهورية ينتخبه الشعب بأكمله ".