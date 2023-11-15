مدير حملة عبد السند يمامة : نمتلك روية اقتصادية لتحسين الوضع القائم

قالت رشا أبو شقرة، مدير حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إننا نمتلك روية اقتصادية لتحسين الوضع القائم.. وهدفنا استحداث "وزير اقتصادي".

وأضافت رشا أبو شقرة، مدير حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"،: كل الوفديين خلف عبد السند يمامة "على قلب رجل واحد".. والممارسة السياسية بالنسبالنا "عقيدة".

وأشارت رشا أبو شقرة، مدير حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة،: المواطن في الفترة الأخيرة يعاني أزمة كبيرة، ونحن نمتلك رؤية اقتصادية وضعنا من خلال مجموعة من الآليات التي نستطيع من خلالها تحسين الوضع القائم.

