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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمامة: مهموم ببلدي .. وأرى الإصلاح السياسي ضرورة

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه عضو في حزب الوفد منذ 20 عاما وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

 

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وقال يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مهموم ببلدي مصر  وأنا شخص عروبي بالدرجة الأولى".

 

 وأضاف :" كان لي مواقف سياسية  أيام حكم الإخوان  حيث كنت عضو اللجنة التأسيسية  لوضع دستور 2012 عن حزب الوفد وانسحبت من اللجنة بسبب هيمنة الإخوان ".

 

 وتابع "  أرى ان الإصلاح السياسي  ضرورة وليس ترف، والإصلاح السياسي  يتمثل في إصلاح التعليم لأن التعليم ركن من أركان المجتمع والديمقراطية الصحيحة".

 

 واكمل عبد السند يمامة:"  لا مستقبل للحقوق والحريات في المجتمع بدون إصلاح التعليم ".

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