عبد السند يمامة: يجب إعادة النظر في مدة رئاسة الجمهورية بالدستور

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه يجب إعادة النظر في مدة رئاسة الجمهورية المحددة بالدستور.

وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "سأقترح أن تكون الرئاسة مدتين، كل مدة 4 سنوات أو 5 سنوات بحد أقصى".

وأضاف عبد السند يمامة: "أعباء رئيس الجمهورية كبيرة وماينفعش رئيس الجمهورية يستمر في منصبه لسنوات طويلة".

وواصل عبد السند يمامة: "الأحزاب السياسية في مصر تحتاج إلى إصلاح داخلي".

وأكمل عبد السند يمامة: "هناك مشهد عبثي في الأحزاب السياسية المصرية، خاصة في ظل تواجد أكثر من 100 حزب سياسي".