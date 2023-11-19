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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المظاهرات تعم العديد من الدول الأوروبية تضامنًا مع الفلسطينيين

صدى البلد

تظاهر آلاف الأشخاص مجددًا في بريطانيا وفرنسا دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

ونظمت التظاهرات في فرنسا بمبادرة من التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

 

وتظاهر نحو 300 ألف شخص السبت الماضي في لندن بحسب شرطة العاصمة البريطانية، في أكبر تظاهرة تنظم في العاصمة البريطانية منذ 7 أكتوبر.

وفي باريس، انطلق موكب يضم آلاف المتظاهرين تحت المطر وراء لافتة كتب عليها "أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري" حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونظم المتظاهرون مسيرة من ميدان زباويسييلا بوسط مدينة وارسو إلى سفارة إسرائيل، وقالوا إن القوات الإسرائيلية تقتل الأطفال والنساء وتقوم بعمليات تطهير عرقي في قطاع غزة.

بالتوازي، خرج المتظاهرون في دبلن لليوم السادس على التوالي مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والحكومة الأيرلندية بفرض عقوبات أكثر صرامة على إسرائيل.
 

غزة قطاع غزة يورونيوز بريطانيا فرنسا

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