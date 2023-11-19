عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

أبرز إطلالات المتسابقات
أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023

أقيمت أمس مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 في سان سلفادور عاصمة السلفادور بين 84 متسابقة من دول مختلفة حول العالم، وتوجت شينيس بالاسيوس (من نيكاراغوا بأمريكا الوسطى) باللقب فيما حصلت أنطونيا بورسليد من تايلاند على المركز الثاني.

وكان من بين المتنافسات في المسابقة امرأتين متزوجتين وهما ميشيل كوهن من جواتيمالا وكاميلا أفيلا من كولومبيا. بالإضافة إلى امرأتين متحولتين جنسياً وهما مارينا ماتشيتي من البرتغال وريكي كولي من هولندا. فضلًا عن مشاركة أول عارضة أزياء ذات وزن زائد وهي النيبالية جين جاريت، وفقًا لما ذكره موقع CNN.

وتميزت المتنافسات في المسابقة بإطلالات رائعة بفساتين السهرة وإليكم أبرزها:

استقالة وإشهار إفلاس

وبحسب موقع CNN، فإن مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 هي العام الأخير لرئيسة منظمة ملكة جمال الكون باولا شوجارت التي قدمت استقالتها يوم الخميس الماضي بعد شغلها لهذا المنصب منذ 23 عاماً. 

وقد تقدم مالكو مسابقة الجمال السنوية وهي مجموعة JKN العالمية بطلب لإعادة تأهيل أعمالهم أو إشهار إفلاسهم في تايلاند مؤكدين أن هذه الخطوة لن تؤثر على مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023.

مسابقة ملكة جمال الكون ملكة جمال الكون لعام 2023 ملكة جمال الكون السلفادور شينيس بالاسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دراسة جديدة تحذر: هذه الأطعمة تزيد خطر إصابتك بالسرطان.. تعرف عليها

دراسة: مكون يستخدم يوميًا يُضعِف خصوبة رجال العالم بشكل كبير.. تعرف عليه

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بمظهر فريد وأسلوب تربية رائع.. شاهد الغراب الفائز بلقب «طائر القرن»

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

ترشيحاتنا

الدعاء عند سقوط المطر.. أحد أوقات الاستجابة

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

أقل جرام بـ1,554 جنيه..هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

جماعة الحوثي اليمنية تعلن الحرب على إسرائيل

سبورة إلكترونية تفاعلية.. مدبولي يتبنى اختراع شاب مشارك في معرض cairo ict

بسبب الميراث..معركة بين 5 أشقاء تؤدي إلى مـ.قتل 2 في كفر الشيخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مثير وجريء.. شاهد فستان إليسا في موسم الرياض يثير جدل السوشيال ميديا

بطلي تنفخي.. شاهد| إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ