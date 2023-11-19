أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

أقيمت أمس مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 في سان سلفادور عاصمة السلفادور بين 84 متسابقة من دول مختلفة حول العالم، وتوجت شينيس بالاسيوس (من نيكاراغوا بأمريكا الوسطى) باللقب فيما حصلت أنطونيا بورسليد من تايلاند على المركز الثاني.

وكان من بين المتنافسات في المسابقة امرأتين متزوجتين وهما ميشيل كوهن من جواتيمالا وكاميلا أفيلا من كولومبيا. بالإضافة إلى امرأتين متحولتين جنسياً وهما مارينا ماتشيتي من البرتغال وريكي كولي من هولندا. فضلًا عن مشاركة أول عارضة أزياء ذات وزن زائد وهي النيبالية جين جاريت، وفقًا لما ذكره موقع CNN.

وتميزت المتنافسات في المسابقة بإطلالات رائعة بفساتين السهرة وإليكم أبرزها:

استقالة وإشهار إفلاس

وبحسب موقع CNN، فإن مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 هي العام الأخير لرئيسة منظمة ملكة جمال الكون باولا شوجارت التي قدمت استقالتها يوم الخميس الماضي بعد شغلها لهذا المنصب منذ 23 عاماً.

وقد تقدم مالكو مسابقة الجمال السنوية وهي مجموعة JKN العالمية بطلب لإعادة تأهيل أعمالهم أو إشهار إفلاسهم في تايلاند مؤكدين أن هذه الخطوة لن تؤثر على مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023.