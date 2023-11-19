أستاذ علاقات دولية: الوقود الذي دخل غزة بالأمس ليس كافيا.. فيديو

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إن تم دخول 130 ألف لتر من الوقود إلى غزة بالأمس، مؤكداً أن هذه الكمية من الوقود ليست كافية، لأن هناك حاجة ملحة للوقود، الذي نفذ خلال 44 يوماً من الأعتداء على غزة، لم يتم إدخال وقود بهم إلا بالأمس.

سيارات الأسعاف تحتاج إلى الوقود

وأضاف أسامة شعث خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أنه هناك أزمة إنسانية تزداد يومياً في غزة، لافتاً إلى أن مصر تبذل جهوداً إنسانية كبيرة لمحاولة الحد من الأزمة الإنسانية.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى، أن المستشفيات فقط تحتاج 150 ألف لتر من الوقود يومياً، بالإضافة إلى أحتياج الوقود لـ سيارات الإسعاف، و سيارات نقل المصابين، و الغذاء، للإتصالات.



وأكد أسامة شعث، أن مصر و فلسطين أشقاء و شركاء في جميع القضايا السياسية و الوطنيةالعربية ، التي تهم القضية الفلسطينية، وهي قضية القدس.