مدبولي: الاتصالات والتكنولوجيا من أهم القطاعات لشبابنا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بفضل قطاع الإتصالات والتكنولوجيا الرقمية، قامت عدد من الشركات بمضاعفة عدد موظفيها خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال تصريحا له، اذاعتها فضائية “اكسترا نيوز”، أن قطاع الإتصالات والتكنولوجيا من أهم القطاعات لشبابنا، مؤكدا أن تلك التقنية غيرت من شكل الوظائف والأعمال.

للتيسير على المواطنين

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أتمنى ان تكون مصر لها باع كبير بهذا المجال خلال الفترة المقبلة، للتيسير على المواطنين.

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