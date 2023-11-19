مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية في القليوبية غموض مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتبين أنها مشاجرة على حراسة منطقة بشبين القناطر، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا يفيد ورود اشارة من إحدى المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم بالإنتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين عدد 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلى وسلاح أبيض مطواة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.