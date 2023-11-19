تصعيد خطير.. حزب الله يتخذ خطوة أخرى على الحدود مع إسرائيل

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يتجه نحو الحرب المباشرة، مشيرة إلى أن الأخير على اتخذ خطوة أخرى نحو التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه بعد إطلاق الطائرة بدون طيار الليلة الماضية، وإطلاق الصواريخ الذي بدأ بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم، يمكن القول بالفعل أن حزب الله قد اتخذ خطوة أخرى على الحدود الشمالية.

وأكدت الصحيفة أن هذا يعد استمرار للتصعيد الزاحف الذي يقوم به الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث تبنى حزب الله منذ صباح اليوم 6 عمليات على مواقع إسرائيلية على الحدود.

وحول الوضع في إسرائيل، قال الصحيفة إن إسرائيل تفهم أن حزب الله يرى الضغط المتزايد على حركة حماس في قطاع غزة وفي نفس الوقت يحاول زيادة الضغط من جانبه.

وفي الوقت نفسه، لفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل رفعت عتبة الرد وهاجمت أهدافًا تجنبت مهاجمتها في الماضي.

وحذرت الصحيفة من أن الأطراف على شفا الحرب، متوقعة احتمال نشوب صراع واسع النطاق.