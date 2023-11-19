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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية بالأقصر

انطلاق فعاليات المرحلة
انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة من برنامج "المرأة تقود في الم

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" و الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتتضمن المرحلة الخامسة من البرنامج محافظات الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، بالتوازي مع استمرار البرنامج في محافظات المرحلة الثالثة والرابعة.

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وذلك بحضور دكتورة سمر صلاح ودكتور محمود القللى منسقى البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب و نعمة حجاج مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر.
و يهدف البرنامج للوصول للنماذج النسائية المصرية الواعدة اللاتي تسعين لتأهيل أنفسهن وصقل مهاراتهن من أجل مشاركة أكثر فاعلية في مجتمعاتهن، حيث يجتمعن للاستفادة بمحتوى تدريبي تم تصميمه تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط.


‏ شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" و الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، و تتضمن المرحلة الخامسة من البرنامج محافظات الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، بالتوازي مع استمرار البرنامج في محافظات المرحلة الثالثة والرابعة.
 

وذلك بحضور دكتورة سمر صلاح ودكتور محمود القللى منسقى البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب و نعمة حجاج مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر.
و يهدف البرنامج للوصول للنماذج النسائية المصرية الواعدة اللاتي تسعين لتأهيل أنفسهن وصقل مهاراتهن من أجل مشاركة أكثر فاعلية في مجتمعاتهن، حيث يجتمعن للاستفادة بمحتوى تدريبي تم تصميمه تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.
 

ومن الجدير بالذكر انه تم تقديم برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" حتى الآن في 19 محافظة مقسمة على 5 مراحل تدريبية مختلفة لتشمل محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والشرقية والدقهلية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وجاري استكمال تقديم البرنامج في باقي محافظات الجمهورية.

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