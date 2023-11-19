"القاهرة الإخبارية": صحفيون أجانب يتفقدون جهود نقل المساعدات في معبر رفح

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" محمد عبيد، إن الهيئة المصرية العامة للاستعلامات نظمت جولة للصحفيين الأجانب لتفقد الجهود المبذولة في نقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الصحفيين الأجانب سيتفقدون المعبر من الداخل للتعرف على خطوات إنهاء الإجراءات المختلفة المتبعة داخل معبر رفح، والتأكيد على استمرار المعبر في العمل منذ بداية هذه الحرب.

كما أشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجولة تتضمن أيضًا مستشفى العريش الدولي وغيره من المستشفيات التي تستقبل عددًا كبيرًا من المصابين الذي يأتون من قطاع غزة عبر معبر رفح، من أجل وضع هذه القنوات والوكالات الأجنبية التي تعمل في مصر في الصورة والتأكد من الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد.

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" : "هناك شاحنتي وقود أفرغا حمولتهما من الوقود في الجانب الفلسطيني، كما أن هناك استعدادًا من سيارات الإسعاف من خلال تواجد 80 سيارة إسعاف في المعبر د، 40 منها مجهزة بحضانات لاستقبال الأطفال المصابين من قطاع غزة".