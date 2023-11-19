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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تقرر عقد اختبار تحريري وشفوي للأسر القرآنية السبع

صدى البلد

قررت وزارة الأوقاف عقد اختبار تحريري وشفوي للأسر القرآنية السبع ليتم تصعيد أفضل خمسة من بينها للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي ستعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 23 / 12 / 2023م ، علمًا بأن الاختبار التحريري سيكون من (40) درجة والشفوي من (60) درجة بذات ضوابط المسابقة العالمية، وسيكون الاختبار في القرآن الكريم فقط، وذلك يوم الثلاثاء 21/ 11/ 2023م  بمسجد الرحمة بباب اللوق، في تمام الساعة العاشرة صباحًا مع العلم بأن الأسر الخمس الأولى ستتنافس على الجوائز التالية :
الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.
الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه. 
الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.
الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه. 

أما الأسرتان اللتان لا يتم تصعيدهما فسيتم صرف مكافأة تشجيعية لكل منهما ، وكذلك الأسرة الخامسة من الأسر التي سيتم تصعيدها أيضًا ، علما بأنه سيتم جمع درجات التحريري والشفوي وأخر تصفية سابقة لكل أسرة .
والأسر التي لها حق دخول الاختبار هي :

الأسرة الأولى:
1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
2. أية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

الأسرة الثانية:
1. السعيد مصطفى يوسف خلف 
2. محمد مصطفى يوسف خلف
3. إيمان مصطفى يوسف خلف

الأسرة الثالثة :
1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف
2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف
3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف

الأسرة الرابعة :
1. سعيد محمد سعد عيسى 
2. سعد محمد سعد عيسى
3. عبد العزيز محمد سعد عيسى

الأسرة الخامسة :
1. محمود أحمد محمود مخلص
2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص
3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص

الأسرة السادسة :
1. جاب الله عوض جاب الله حسين
2. إيمان جاب الله عوض جاب الله حسين
3. إسراء جاب الله عوض جاب الله حسين

الأسرة السابعة :
1. محمود أحمد حسن منجود
2. عبد الرحمن محمود أحمد حسن منجود
3. أحمد محمود أحمد حسن منجود

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