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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فريداي..خصم 2700 جنيه على أحدث سماعات إيربودز سامسونج

Galaxy Buds2 Pro
Galaxy Buds2 Pro

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع سامسونج الولايات المتحدة يبيع السماعة اللاسلكية سامسونج Galaxy Buds2 Pro بخصم 70 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل تقريبا 2700 جنيه مصري، ليصل سعرها بعد الخصم إلى 160 دولارًا أمريكيًا.

عرض البلاك فريداي..خصم 2700 جنيه على أحدث سماعات إيربودز سامسونج

مواصفات سماعة سامسونج Galaxy Buds2 Pro:

 

• الصوت:

• مكبرات صوت ديناميكية مقاس 11 ملم

• تردد استجابة: 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز

• حساسية: 108 ديسيبل

• دعم الصوت عالي الدقة Hi-Fi بمعدل 24 بت

• خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)

• 3 ميكروفونات مع نسبة SNR عالية

• خاصية الصوت المحيطي 360° Audio

• التصميم:

• تصميم مريح للجسم

• وزن كل سماعة: 5 جرام

• تصنيف IPX7 لمقاومة الماء والغبار

• البطارية:

• وقت تشغيل الموسيقى مع ANC: حتى 5 ساعات

• وقت تشغيل الموسيقى بدون ANC: حتى 8 ساعات

• وقت الشحن: 50 دقيقة (5 دقائق شحن سريع تعطي 1 ساعة تشغيل)

• علبة الشحن: وقت تشغيل الموسيقى: حتى 28 ساعة

• الميزات الأخرى:

• دعم الاقتران السريع مع أجهزة سامسونج

• دعم المساعد الصوتي Bixby

• دعم تطبيق Galaxy Wearable

الجمعة السوداء البلاك فريداي Galaxy سامسونج Galaxy Buds2 Pro

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