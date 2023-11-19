بوصفة بسيطة وسهلة.. طريقة عمل حمص الشام

يعد حمص الشام من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، خصوصا في فصل الشتاء لما يتركه من احساس بالدفء بعد تناوله، ويمكن تحضير حمص الشام في المنزل بوصفة بسيطة وسهلة.

وإليك طريقة تحضير حمص الشام

مكونات حمص الشام

نصف كيلو من الحمص

فصوص ثوم

بصل مفروم

عصير ليمون

1 طماطم مهروس

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بابريكا

سكر

1 ملعقة كمون مطحون

الفلفل الحار والكمون والملح

طريقة عمل حمص الشام

1-ضعي الحمص وقومي بتغطيته بكمية كبيرة من الماء.

2-انقعي الحمص طوال الليل (أكثر من 3 ساعات)

4- ضعي حمص الشام على نار متوسطة، أضيفي الحمص ويُغطى بالماء المغلي.

3-ضيفي الطماطم واتركيها على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة

4- ضعي الثوم ومعجون الطماطم (حسب الرغبة) ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق

5 – يقدم حمص الشام ساخنًا مع الليمون والكمون والفلفل الحار حسب الرغبة.