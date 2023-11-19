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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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داعم لنجاح زوجته.. خبير تنمية بشرية يكشف أهمية الرجل في حياة المرأة

تامر شلبي خبير التنمية
تامر شلبي خبير التنمية البشرية

أكد تامر شلبي، خبير التنمية البشرية، أن الرجل لو كان متفهم لطبيعة المرأة وعملها وداعم لنجاح زوجته، يحدث إستقرار في العلاقة بين الزوجين، وحينها يكون الزوج هو سند حقيقي لزوجته، وحينها تكون المرأة داعمة لزوجها بشكل كبير.

 

وقال تار شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن هناك نوع من أنواع التنافس الإيجابي بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن الرجل لو كان عقلاني ومتفهم لنجاح المرأة لا يمكن أن تحدث مشاكل نتيجة هذا التفهم.

 

 تنجح المرأة في تربية أبنائها

وتابع  خبير التنمية البشرية، أن حب الزوج لنجاح زوجته، لا يتوقف إذا كانت المرأة عاملة أم لا، مؤكدا أنه يمكن أن تنجح المرأة في تربية أبنائها، وتنجح في جعل الجياة الزوجية مستقرة.

المراة التنافس الإيجابي برنامج “ست الستات دينا رامز

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