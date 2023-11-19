مفيدة شيحة: ادخال 130 ألف لتر وقود لغزة انتصار جديد للإرادة المصرية

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية أساسية ومركزية، مضيفة أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود الممكنة لصالح الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن هناك انتصار جديد للإرادة المصرية، بعد نجاح مصر فى إدخال 130 ألف لتر وقود إلى قطاع غزة.

وتابعت مفيدة شيحة، أن هذا الأمر بمثابة انتصار عظيم للإرادة المصرية، التي تكبدت الكثير من العناء، لفرض إدخال السولار إلى قطاع غزة بكميات كبيرة من أجل ضمان استمرار المنظومة الصحية، فالإرادة المصرية انتصرت للشعب الفلسطيني بإدخال الوقود.

وأشارت مفيدة شيحة، إلى أن الدولة المصرية تقود ولا تزال جهودا دولية حثيثة لرفع المعاناة عن أهل غزة، والمساعدة فى تضميد جروحهم.



https://fb.watch/opT6IcBOfk/?mibextid=Nif5oz

