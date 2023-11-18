يتعرض لعقوبات اقتصادية بسبب غزة.. مفيدة شيحة تعلن تضامنها مع إيلون ماسك

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على كل مؤيد للحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن صهاينة أمريكا يعاقبون ايلون ماسك اقتصاديا بسبب موقفه من الحرب على قطاع غزة، متابعة أن هناك اتهامات قوية ضد ايلون ماسك بأنه شخص معادي للسماية، ويقف مع الإرهاب.

وتابعت مفيدة شيحة، أن هذا الرجل اتخذ موقفا صحيحا ، وعبر عن الحقيقة ، وبأن الاحتلال الإسرائيلي إرهابي بمعنى الكلمة ، ويقتل الأطفال والرضع، ويهاجم المستشفيات، ويرتكب حرب إبادة اتجاه شعب اعزل.

https://fb.watch/oouT3sTkLx/?mibextid=Nif5oz

