بعد شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة.. مفيدة شيحة: حاجات كتيرة اتغيرت

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، عن تغيير الرئيس الفرنسي ماكرون مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشير إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة.



وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي ماكرون قال في حوار أنه لا مبرر لقتل المدنيين

ورد عليه نتنياهو برسالة تهديد بأن الإرهاب سيتصدر لفرنسا.

وأضافت مفيدة شيحة، أن مما لا شك فيه أن ما يحدث هذا الشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيغييرر أمور كثيرة، حاجات كتيرة اتغيرت عن القضية في الوطن العربي والعالم.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الرأى العام العالمي مع القضية الفلسطينية تغيير تماما ، وأنه لابد أن يكون للشعب الفلسطيني دولة، وهناك وعي أكبر للقضية الفلسطينية.

