مفيدة شيحة: كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية عبرت عن اللي جوانا

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية في الرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن كلمة الرئيس السيسي حقيقية في القمة العربية الإسلامية في الرياض بالمملكة العربية السعودية كانت قوية ومركزه وواضحة، متابعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال كل اللي جوانا في هذه القمة خلال كلمته، والسيسي استطاع كشف الحقيقية، وما يحدث من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وتابعت مفيدة شيحة، أن اتمنى سماع قرارات من هذه القمة تليق بحجم القيادات التي تحضرها ، وتحقق كل ما بداخلنا وايقاف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار.

