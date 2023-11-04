مفيدة شيحة تبكي على الهواء بعد قصف الصهاينة للمستشفيات في فلسطين

لم تتمالك الإعلامية مفيدة شيحة، دموعها، ودخلت في نوبة بكاء، على ارتكاب مجزرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبعد قصف سيارات الإسعاف في عدد من المستشفيات الفلسطينية وقصف المصابين.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن هما بيعملوا كده ليه، ومـ جزرة جديدة للصهيانة أمام مستشفى في فلسطين، واستهدف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، وهذا الأمر مرفوض تماما وغير إنساني.



دموع الإعلامية مفيدة شيحة بسبب غزة

وتابعت مفيدة شيحة، أن هذه الأعمال الغير إنسانية تأتي لان جيش الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالضعف وبانه انكشف وأنه غير قادر على حماية نفسه، والصهاينة يقصفون الأطفال والنساء والشيوخ ، لافتة إلى أن تعلمنا من الشعب الفلسطيني عزة النفس والقوة والاحترام والصمود، وابوس تراب بلدي وأقبل أي شيء وأحمد ربنا على الأمن والأمان.