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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: المقاطعة عاملة شغل عالي ولدينا بدائل مصرية

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بمقاطع المنتجات التابعة لداعمين للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في الأسواق المصرية، مشيرة الي أن نتائج المقاطعة مفرحة.

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مفيدة شيحة تحذر من حملة ممنهجة تستهدف محمد صلاح علي السوشيال ميديا


وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن المقاطعة عاملة شغل عالي بقوة خلال الفترة الأخيرة، وليست في مصر ولكن في الوطن العربي، متابعة أن هناك عودة لمنتجات مصرية إلى الحياة.


وتابعت مقدمة برنامج الستات، أن هناك منتجات مصرية قادرة أن تكون بديلا قوي للمنتجات التي أصحابها يدعمون العدوان الإسرائيلي ويهود، مستدركة أنه نحتاج استثمار ما يحدث، وتقديم منتجات مصرية بجودة عالية.


 

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