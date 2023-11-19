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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحلق فى الحواجب وشعر أسود .. ابنة شريف منير تثير الجدل بلوك جديد

صدى البلد

شاركت ابنة الفنان شريف منير اسما ، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بلوك جديد 

وظهرت  اسما شريف منير ،  بإطلالة انيقة ومميزة وهو ما لفت الانظار اليها ، حيث تالقت  باللون شعر جديد الاسود و حلق فى الحواجب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة.

وشاركت صورًا لها مرتدية وشاح فلسطين الشهير، وعلقت على منشورها عبر إنستجرام: ":لا أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.

وتابعت: "اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم".

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ابنة الفنان شريف منير أسما شريف منير الفنان شريف منير

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