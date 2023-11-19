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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يصادق على خطط لمواصلة الهجوم البري بجنوب غزة

رئيس أركان الاحتلال
رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي

صادق رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خطط لمواصلة الهجوم البري في جنوب قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان اللفتنانت هرتسي هاليفي، وافق على خطط لمواصلة الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتمت الموافقة على الخطط الليلة الماضية بعد تقييم أجراه هاليفي في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال في بئر السبع مع كبار المسؤولين العسكريين.

وتعمل قوات الاحتلال حاليًا على الأرض في شمال غزة، ولكن من المتوقع أن تعمل أيضا في جنوب القطاع في المراحل المستقبلية من الحرب.

الاحتلال الاسرائيلي الهجوم البري غزة

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