الحرب شرسة.. طارق شكري: مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة| فيديو

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة، فيما تشهده المنطقة حاليا سواء في السودان وما تمثله من أمن قومي مصر من ناحية الجنوب واستضافة الأشقاء السودانيين جراء الحرب الدائرة هناك، وكذلك ليبيا وهي أمن قومي مصري أيضا، بالإضافة إلى أحداث غزة.

وأوضح طارق شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك رفض شعبي من الشارع المصري لتفريغ القضية الفلسطينية والتهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأضاف النائب طارق شكري، أن الدولة المصرية الدولة الوحيدة التي نجت فيما شهدتها معظم الدول العربية وذلك بوجود الرئيس السيسي، والحرب الشرسة على مصر من أجل إسقاطها وإسقاط مؤسساتها.

دعم السيسي في الانتخابات بسبب الإنجازات

أشار النائب طارق شكري إلى أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء نتيجة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في السنوات الماضية، رغم الضغوط الاقتصادية، والدولة في حاجة ماسة إلى تواجد الرئيس في الفترة المقبلة؛ لمواصلة المسيرة التي بدأها وحماية البلد من المخاطر التي تحاك بها.

ولفت إلى أن الدولة المصرية، وضعت قطاع الصناعة على رأس أولويتها وأجندتها؛ لما يمثله من أهمية كبيرة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن الدولة تعمل على توطين الصناعات في مختلف المجالات.