ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 63

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقـ.تل جنديين خلال الهجوم على شمال قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين قتـ.لا خلال القتال في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتـ.لى في الهجوم البري على القطاع إلى 63.

على جانب متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12415 والجرحى إلى نحو 32500 مصاب، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

ولفتت إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت، أكثر من 12200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وبينت الوزارة أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي.