وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار.. فيديو 

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر منذ 2021 تحتل المركز الأول أفريقيًا بعدما كانت في المرتبة 40 في مراكز التعهيد، لأن البنية الرقمية في مصر متميزة وكفء.



وأضاف "عمرو طلعت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لديها كل المعلومات عن المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، موضحا أن صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار في 2020، وتصل صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 3.2 مليار دولار.

أوضح أن قطاع الاتصالات حقق صادرات قدرها 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، ومستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار في نهاية 2026.



وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.

تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة



أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة مستمر ولن ينتهي لأن هناك عملية إكساب مهارات جديدة.

اختتم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم 2900 برج لتقوية شبكات الاتصالات لتقوية الشبكة بنهاية العام الجاري.