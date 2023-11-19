عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار.. فيديو 

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر منذ 2021 تحتل المركز الأول أفريقيًا بعدما كانت في المرتبة 40 في مراكز التعهيد، لأن البنية الرقمية في مصر متميزة وكفء.


وأضاف "عمرو طلعت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لديها كل المعلومات عن المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، موضحا أن صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار في 2020، وتصل صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 3.2 مليار دولار.

أوضح أن قطاع الاتصالات حقق صادرات قدرها 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، ومستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار في نهاية 2026. 


وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.

 

تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة


أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة مستمر ولن ينتهي لأن هناك عملية إكساب مهارات جديدة.

اختتم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم 2900 برج لتقوية شبكات الاتصالات لتقوية الشبكة بنهاية العام الجاري. 

الاتصالات الدكتور عمرو طلعت مصر تقوية الشبكة مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

ترشيحاتنا

"الطيران" توقع اتفاقية مع الإيكاو لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري

الأول في التاريخ.. لوكاكو يسجل رقما قياسيا لم يحدث من قبل مع بلجيكا

الحوثيون: احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة تثبت جديتنا لخوض المعركة دعما للمقاومة في غزة

بدلا من 40.. وزير الاتصالات: مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مراكز التعهيد منذ 2021

يدفع الثمن باهظًا.. إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ علينا

وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار.. فيديو 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

فيديو

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ