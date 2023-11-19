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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدفع الثمن باهظًا.. إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ علينا

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل، لكنه يدفع الثمن باهظًا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جالانت في مؤتمر صحفي اليوم عن القتال في شمال الاحتلال “إيران هي أصل العداء والعدوان ضد إسرائيل".

وأضاف جالانت: "الحرب متعددة الجبهات، على الرغم من أن حدتها تتركز على غزة".

ولفت إلى أنه “منذ بداية الحرب، أطلق حزب الله أكثر من 1000 قذيفة على أهداف إسرائيلية، لكنه تعرض لأضرار أكبر بكثير.. ويدفع حزب الله ثمناً باهظاً كل يوم".

وأشار إلى أننا "نتعامل مع حرب متعددة الجبهات لكن تركيزنا على غزة"، مستطردًا "رصدنا اتجاهًا متزايدًا من إيران لتكثيف هجماتها عبر وكلائها".

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