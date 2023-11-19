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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة تثبت جديتنا لخوض المعركة دعما للمقاومة في غزة

صدى البلد

أكدت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، ضرورة أن يدرك العالم، أن جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، تجاوزت كل حد، وانتهكت كل مقدس، وفق وصفها.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عملية تثبت جدية القوات المسلحة في خوض المعركة إسناداً للمقاومة في غزة"، مشيرا إلى أن "أيّ حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف عبد السلام أن "واجب كل حر في هذا العالم أن يتحرك بما يستطيع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في وقت سابق، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني"، مجددا التأكيد أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرَها لكافةِ السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، مؤكدا أن "أنصار الله" لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية".

وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، في بيانه، أن "الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة"، داعيا "المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإيقاف عدوانه".

وأدانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، "اختطاف سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي"، معتبرة إياها "عملا إرهابيا إيرانيا". 

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