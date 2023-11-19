عهد جديد لسلامة الغذاء.. NFSA NEW ERA المنتدى السنوي لصناع الألبان بدمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط المنتدى السنوى الثانى لصناع الألبان بالغرفة التجارية المُنعقد صباح اليوم بمقر جامعة دمياط، تحت عنوان " عهد جديد لسلامة الغذاء ...NFSA NEW ERA" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ، وبحضور عبد المنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء و الدكتور خالد الصوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ، و أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ولفيف من ممثلى الجهات والقطاعات الأكاديمية..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " خلال كلمتها بالمنتدى السنوى لصناع الألبان فى الغرفه التجاريه فى نسخته الثانية أن تلك الجهود التى يقوم بها المشاركين بهذا الحدث يعكس تضافر الجهود بين أجهزة الدولة ومصنعى الألبان ومنتجاتها وأيضًا المؤسسات والمراكز البحثية وذلك من أجل تحقيق التطور الحقيقى لصناعة منتجات الألبان التى تشتهر بها محافظة دمياط وتميزت فى صناعتها منذ سنوات طويلة ..

وأشارت " المحافظ " إلى اهتمام الدولة البالغ بتوطين الصناعات المحلية وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث تسعى أجهزة الدولة نحو إعداد خارطة طريق لوضع حلول للتحديات الراهنة مما يساهم فى تطوير الصناعات بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمتطورة للخروج بمنتجات متميزة قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية ،وتحقيق رؤى مصر نحو التنمية المستدامة، مؤكدة تطلع الجميع إلى تحقيق التنفيذ الفعلى لتلك الاستراتيجية لتطوير صناعة الألبان من خلال الشراكة الفعالة التى تساهم فى وضع محاور رئيسية يتم العمل على أساسها لتحقيق متطلبات سلامة وجودة الغذاء العالمية وفتح أسواق جديدة للتصدير ، كما أعربت " الدكتورة منال عوض " عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون مع أكاديمية البحث العلمى، لدعم كافة الصناعات التى تشتهر بها مثل صناعة الأثاث وصناعة السفن، ووجهت " المحافظ "التحية إلى كافة الجهات المشاركة و وجهت تحية خاصة إلى أكاديمية البحث العلمى على هذه الشراكة والتى أثمرت عن الوصول إلى عدد من المحاور للتطوير و جامعة دمياط على احتضانها هذا الملتقى الذى يعكس اهتمامها بربط البحث العلمى بخطة تطوير الصناعات ..

ومن جانبه ،، أكد الدكتور محمود صقر عن ترحيبه بالتعاون مع محافظة دمياط وذلك لتوافر عدد من المحاور أهمها وجود رجال صناعة على قدر كبير من المسئولية و المعرفة لديهم نجاحات عديدة وصلت إلى العالمية، و تكاتف أجهزتها والايمان بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، كما أكد أن هذا التعاون الثلاثي الأطراف بين الأكاديمية ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط يعتبر بمثابة تلاقي وتوحيد القوي بين جهات الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة وتوجيه البحوث لحل مشاكل وتحديات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من البحوث في خدمة المجتمع، والذي كانت من ثمار هذا التعاون توقيع 8 عقود بين الشركاء الصناعيين وبين عدد من الباحثين في الأكاديمية للاستفادة من مشروعاتهم وأفكارهم العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وأضاف صقر أنه تم خلال أعمال المنتدى الإعلان عن مبادرة تمويل المعامل الوطنية (وعلي رأسها المعمل الوطني للألبان) من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واستعرض سيادته ما تم التوصل له على مدار العام، حيث قام فريق عمل مكون من الجهات الثلاثة في تعزيز التواصل ما بين الشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي سعيا لاستكمال متابعة تنفيذ التجارب العملية لمعالجة هذه التحديات والتي تواجه قطاع الألبان ومنتجاته، ودراسة كيفية الاستفادة من المقترحات والأفكار العلمية لتعزيز قطاع الألبان، كما قام فريق العمل بتصميم نموذج استقصاء موجه لكل من المصانع المشاركة في المنتدى والباحثين سعيا للوصول إلى قائمة مختصرة للأولويات التي يجب طرحها على المجتمع الأكاديمي من خلال أكاديمية البحث العلمي..

هذا وقد رحب رئيس الجامعة بهذا المنتدى ، كما وجه الشكر إلى محافظ دمياط على تعاونها الدائم مع الجامعة ، و دعمها جهود قرار إنشاء جامعة تكنولوجية داخل الحرم الجامعى ، ووجه الشكر أيضًا إلى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا و ممثلى القطاعات المشاركة على هذه الشراكة المتميزة ،كما أكد على أهمية ربط البحث العلمى التطبيقى والعملى بالصناعة لتحقيق التطوير الشامل ومواجهة التحديات التى تواجه جميع الصناعات وتحقيق التنمية ، وأهدى المحافظ ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا دروعاً تذكاريًا تقديرًا لهذا التعاون.

فيما ويتضمن المنتدى مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بصناعة الألبان والتحديات التى تواجهها و استعراض أبرز التوصيات بشأنها والتى تتعلق بالمواصفات الفنية والسياسية ودعم المشروعات البحثية المتعلقة بالصناعة ، وذلك بالشراكة بين مصنعى الألبان والجامعات والمراكز البحثية محليًا وخطوة نحو الشراكة الدولية، وذلك من خلال السعى نحو احداث التطور الحقيقى لمنتجات الألبان وتحقيق متطلبات سلامة وجودة الغذاء العالمية للمحافظة على صحة المستهلكين وفتح أسواق عالمية لتصدير المنتجات المصرية

وفي ختام المنتدى تم الاتفاق على بدء تنفيذ الأفكار العلمية من قبل العاملين في قطاع الألبان وفق معايير محددة وخطة زمنية ذات أهداف رئيسية من خلال استقبال الباحثين في مصانعهم من أجل التطبيق العملي لأفكارهم على عملية الإنتاج وتحسينها وفق الخطة المستهدفة.

كما تم التعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة وشعبة صناع الألبان التابعة للغرفة التجارية بدمياط وغرفة الصناعات الغذائية لدعم المقترحات من خلال تشبيك الباحثين مع شركاء من المجتمع الصناعي وذلك للتقدم بها للأكاديمية، إلى جانب خلق قنوات دائمة بين قطاع الصناعة والجامعات ومراكز البحوث لحل المشاكل أو الصعوبات التي تواجه المصانع العاملة في قطاع الألبان.

وعلى هامش المنتدى ،، تفقدت المحافظ ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورئيس جامعة دمياط مركز التميز البحث فى العلوم الزراعية المتقدمة والذى يضم أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة فى بحوث العلوم الزراعية وتطبيق معايير الجودة و أيضًا تأهيل الكوادر بهذا المجال ، كما بحثوا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء إمكانية إنشاء معمل خاص بالألبان وفقًا لتوصيات المنتدى لتعزيز الجهود المبذولة للتطوير وتطبيق مواصفات الجودة..

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