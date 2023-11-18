حزب المستقلين الجدد ينظم مؤتمرا بمحافظة دمياط لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقد حزب المستقلين الجدد مؤتمرا جماهيريا، لمساندة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة دمياط، وذلك في اطار خطة الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبة.

واكد ناصر عيسي امين الحزب بالمحافظه انه تم استعراض انجازات الدولة المصرية علي مدار العشر سنوات الماضية وتأكيد حرص الرئيس السيسي علي مدار العشر سنوات على دعم الصناعة عموما ودعم صناعة الاثات بدمياط كاحد اهم الصناعات الحرفية التي تتميز بها المحافظة.

وتحدث الحاضرون عن اهمية المشاركة بالانتخابات وحث اصحاب المصانع والورش في انحاء المحافظة علي اهمية تسهيل خروج العمال للتصويت وبطريقة منظمة علي مدار الثلاثة الايام الخاصة بالتصويت بما لا يؤثر علي إنتاجية تلك المصانع.

وأكد الحزب ان كوادر الحزب بمحافظة دمياط ستقوم بزيارات مترجلة لكافة المصانع للتحدث مع العمال واصحاب المصانع علي اهمية المشاركة للحفاظ على مكتسبات المحافظة وصناعو الاثاث علي مدار السنوات الماضية.