فيتوريا يتغزل في الشناوي وتريزيجيه | ماذا قال؟

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، أن فريقه حقق الهدف المطلوب، بعد الفوز على سيراليون 2-0 في ليبيريا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026.

قال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنيء سيراليون على مستواهم، النتيجة جيدة جدًا، حققنا هدفنا وتصدرنا المجموعة بـ6 نقاط، دون أن نستقبل أي هدف، بجانب أننا أحرزنا 8 أهداف".

وأضاف: "سعيد بتسجيل تريزيجيه هدفين، كما أننا نملك حارسًا جيدًا مثل محمد الشناوي، وهذه هي طبيعة الفرق الكبرى، تملك عناصر مميزة".

واستطرد: "منتخب مصر تأثر بطول رحلة السفر إلى ليبيريا وكذلك أجواء المباراة، لكن رغم ذلك شكلنا هجمات مرتدة وسجلنا أهدافًا من خلال قطع الكرات في منتصف ملعب سيراليون".

وواصل: "نجحنا في استغلال حالة الطرد لدى سيراليون، وهو أمر مهم، أن نملك ثقافة استغلال كل الأمور".

وأتم: "أزعجتني التوقفات الكثيرة في آخر 10 دقائق، بسبب اقتحام بعض الجماهير ومحاولة الوصول إلى محمد صلاح، وهذا أثر في تركيز المنتخب نوعًا ما".



بهذا الفوز، تصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الأولى بسداسية نظيفة.