وزير العدل الفلسطيني: لدينا مجموعة من الآليات القانونية والقضائية لملاحقة ومساءلة جيش الاحتلال

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال تدخل ضمن جرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وأوضح أنه: "استنادا على تلك الجرائم؛ تقع على السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الدولية"، مضيفا: "لدى الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية مجموعة من الآليات القانونية والقضائية لملاحقة ومساءلة مقترفي هذه الجرائم".