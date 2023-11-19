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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية..دعاء سورة الواقعة ردده يرزقك الله .. دعاء المطر من 6 كلمات يقضي حاجتك..عمل بسيط يدخلك الجنة ويغفل عنه الكثير

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الاذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية. 

يغفله الكثيرون | عمل بسيط لا تستهين به يدخلك الجنة
 

أذكار قبل النوم .. رددها يحفظك الله حتى تستيقظ ويبعد عنك الكوابيس
 

عمل به سر لمغفرة جميع ذنوبك مهما كانت.. واظب عليه ترى العجب
 

سورة داوم النبي على قراءتها كل ليلة قبل نومه .. فرصة عظيمة لاغتنامها
 

رمضان عبد المعز: من يأخذ حق غيره أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة
 

دار الإفتاء المصرية تقدم خدمة حجز موعد مسبق عبر بوابتها الإلكترونية
 

آخر وقت لصلاة العشاء .. اعرف آراء العلماء
 

الفجر الصادق والكاذب.. دار الإفتاء توضح الفرق بينهما
 

أمر واحد يجعل دعاءك مستجابا وقت المطر .. انتبه له
 

أذكار المساء .. حصن نفسك كل يوم بعد المغرب تشرح صدرك وتريح بالك
 

دعاء المطر من 6 كلمات تقضي حاجتك ويسخر الله لك الأرض وما عليها
 

دعاء للحبيب فى المطر..كلمات تفتح له الأبواب المغلقة ويرزقه الله رزقا واسعا
 

دعاء سورة الواقعة.. ردده كل يوم يفتحها الله عليك فى الرزق فتحا عجيبا
 

أثمن كلمات تفك العقد وتزيل الهموم وتأتي بالمعجزات
 

دعاء تحصين النفس..عود أولادك كل صباح أن يرددوه ليحفظهم الله

أذكار قبل النوم دار الإفتاء المصرية الفجر الصادق والكاذب أذكار المساء دعاء للحبيب فى المطر دعاء المطر دعاء سورة الواقعة دعاء تحصين النفس

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